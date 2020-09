Mientras el entrenador le da forma al once titular, el Barcelona busca nuevos destinos para el delantero Suárez y el mediocampista Vidal. Ambos jugadores de 33 años no entran en los planes del timonel holandés de renovar la plantilla.

También fueron los primeros goles del rosarino tras su abortada intención de irse del club, originada por una temporada privada de títulos y que culminó con la humillante derrota 8-2 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Messi pidió ser transferido, pero echó marcha atrás cuando el Barça no aceptó dejarlo partir gratis.

La prensa española asegura que el chileno Vidal tiene un pie en el Inter de Milán. Pero el interés de la Juventus por el uruguayo Suárez se habría enfriado en los días recientes.

No obstante, Koeman dejó abierta la posibilidad de que el charrúa siga en el equipo. Si se termina quedando va a ser uno más de la plantilla. He hablado con él esta mañana, no sabemos todavía si se va o se queda , declaró el técnico.

Girona ofreció escasa resistencia al ataque azulgrana, conformado por el recién llegado Francisco Trincão, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann y Messi.

Un pase medido de Leo a Trincão abrió las compuertas. El delantero portugués cedió el balón para que Coutinho lo empujara al fondo de la red a los 20 minutos. Messi aumentó a los 45 al definir con un remate desde fuera del área.

Samuel Saiz descontó para Girona tras la reanudación y Messi firmó su doblete con un remate que se desvió en un zaguero para sorprender al portero de Girona.

El Barcelona se impuso 3-1 ante el Gimnàstic de Tarragona en su primer amistoso el pasado fin de semana. Koeman tendrá otra ensayo ante el Elche el próximo sábado antes del debut en la liga española contra Villarreal el 27 de septiembre.