Todos los departamentos cuentan con su toma de agua individualizada y confiamos que no habrá ningún problema, pues se pagaron 5 millones 900 mil pesos por los trabajos de conexión, más del doble de lo que la ley nos exigía de 2.9 millones , señaló.

Los habitantes contaban con el líquido mediante pipas que pagaba el desarrollador, proceso que continuaría hasta que el Sacmex realizara los trabajos de agua potable y drenaje , por lo que estamos cumpliendo y no los dejamos a la deriva , indicó.

Ello, porque los vecinos del desarrollo se negaron a que se hiciera afuera y se tuvo que realizar a unas calles; en ningún momento se obtuvo el agua de una toma clandestina, como se denunció .

Además, se está a la espera de que se entregue el certificado de terminación de obra, uso y ocupación por la alcaldía, que cuenta con todos los documentos solicitados, pero, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, muchos de los trámites se han detenido.

La ocupación del desarrollo no tiene ningún problema, no hemos defraudado a nadie y todos los vicios ocultos que se detecten serán atendidos, pero actuaremos legalmente también contra quienes, asumiendo una representación legal, quisieron sorprender a los vecinos, porque eso nos suena a extorsión y no lo vamos a permitir .