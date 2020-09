Juan Manuel Vazquez

Periódico La Jornada

Domingo 13 de septiembre de 2020, p. a10

La impaciencia puede ser mala consejera, sobre todo en momentos de adversidad. Rey Vargas, campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, advierte que todo boxeador que acumule tiempo sin pelear empieza a desesperarse, algunos lo harán acicateados por la urgencia de dinero; otros, simplemente porque el oficio llama.

Todos queremos pelear ya, pero estamos en un momento en el que no hay condiciones para llevar la vida como la conocíamos , señala Vargas; o los promotores no pueden arriesgar o no tienen, los patrocinadores pueden estar igual, entonces en algunos casos no nos queda sino esperar .