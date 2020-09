Juan Manuel Vázquez

Jueves 10 de septiembre de 2020

Dos años después de que Saúl Ca-nelo Álvarez firmara el contrato más lucrativo de la historia del deporte, lo que parecía un idilio llega a los tribunales. El peleador tapatío entabló una demanda contra la promotora que lo llevó a estas alturas, Golden Boy, y la plataforma de transmisión digital DAZN. El alegato es por incumplimiento de contrato y exige el pago de 280 millones de dólares por daños.

El histórico convenio por 365 millones de dólares establecía el acuerdo de realizar 11 peleas que debían cumplirse en un periodo de cinco años. Pero la realidad se ha trastocado y los intereses parecen ahora en conflicto.

Cuando está cerca de cumplir un año sin pelear, Canelo reclama que el incumplimiento lo mantiene alejado del cuadrilátero y eso afecta sus intereses. Había planes jugosos, pero la pandemia de coronavirus atropelló los anhelos de toda la humanidad.

Con la industria del boxeo buscando fórmulas para paliar las pérdidas después de meses paralizada, tanto la promotora como la plataforma se han reservado sus apuestas respecto al futuro del pelirrojo. Al inicio del año se tenían planeadas tres peleas, incluida la tercera contra el kazajo Gennady Golovkin en septiembre; según el acuerdo firmado, el Canelo ganaría alrededor de 35 millones de dólares en cada encuentro. Sin embargo, todo cambió y el mexicano exige compromisos con las ganancias firmadas.

Interpuse la demanda; ya puedo regresar al boxeo y darle a los fanáticos las peleas que merecen , dijo Álvarez en un comunicado.

Para salir del conflicto, DAZN ofreció pagar al Canelo 15 millones de dólares y otorgarle acciones de la empresa próxima a cotizar en la bolsa de valores. La disminución considerable en las expectativas del tapatío lo llevaron a tomar el camino de los tribunales.