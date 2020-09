En el flanco opositor lo más relevante en estos días es la defensa mediática, casi únicamente tuitera, que el ex ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, hace de su propia causa, relacionada con la solicitud de registro de un partido al que se denominaría México Libre. No se ha visto hasta ahora un solo acto público presencial que muestre el supuesto músculo de la citada tentativa de partido. Los irónicos consejos de movilización y protesta, dados por López Obrador a quien le birló la Presidencia de la República en 2006, no han encontrado condiciones propicias en el calderonismo, que a reserva de lo que suceda con las impugnaciones ante el tribunal electoral federal ya tiende la vista hacia un plan B, que consideraría la reunificación con el panismo, que no está siendo solidario con la batalla del felimargarismo en pos de su propio partido.

En ese mismo contexto de futurismo se ha producido la salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de 10 de sus miembros, quienes precisaron que su renuncia no se relaciona con la gestión del priísta potosino Juan Manuel Carreras, al que elogiaron. En realidad, es un lance contra el obradorismo, un frente opositor a Palacio Nacional que se parapeta tras propuestas de índole fiscal, sanitaria, educativa y de otro género formal.

La Conago ha sido un escenario de simbolismos, que en estos momentos no tiene mayor trascendencia. Entre los gobernadores que se escinden destacan dos que aspiran a ser candidatos presidenciales, el panista chihuahuense Javier Corral Jurado y el jalisciense Enrique Alfaro, externo al Movimiento Ciudadano, pero firme controlador de una buena porción de este partido. ¡Hasta mañana!

