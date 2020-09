La tradición es algo que no se consigue en minas, tiendas departamentales o en distribuidoras de autos, sino a costa de siglos de esforzada transmisión del patrimonio cultural de una generación a otra. Se trata de un prestigio colectivo con la marca del espíritu humano, no de capitales efímeros, de la acumulación de sentimientos y conocimientos siempre amenazados por la falta de respeto a la inteligencia y a la creatividad individual y colectiva. La tradición bien entendida es, en última instancia, testimonio que confiere trascendencia a las costumbres.

Tan pobre desempeño y mediocres complicidades han contado, sin embargo, con el lamentable aval de los distintos sectores de la fiesta, autoridades encargadas de hacer cumplir el reglamento más una comisión taurina que no ha servido para nada, una crítica amiga que justifica cuanto discurre la empresa en turno, un público cuya forma de protestar es no asistir a las plazas, algunos antitaurinos estridentes y, como cereza en el pastel, el condicionado coronavirus –reabrir centros comerciales sí, reanudar festejos taurinos, no.

Por lo pronto, reputados comunicadores ahora se preguntan qué hacer con la fiesta de toros que contribuyeron a crear y a divulgar, y por fin reconocen que en México no tenemos figuras de arrastre porque los dineros y facilidades son para diestros importados, no para fomentar el surgimiento de toreros que emocionen ni para promover un espectáculo urgido como nunca de difusión y capacitación. La advertencia no por obvia deja de ser apremiante: si los dueños del negocio taurino y sus leales sectores, incluida Tauromaquia Mexhincada, continúan cerrando filas en torno a sus intereses y no en favor de la fiesta brava de México, ésta tiene sus días contados, y no precisamente por el virus.