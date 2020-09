Registro de partidos políticos

R

abiosos, ciegos, aniquilados, lucen quienes no fueron registrados para partido político. Ella, él, se saben, se creen, se sueñan mantenidos de por vida por los mexicanos para engañar y saquear. En la desesperanza atroz, Margarita y Felipe mendigan lo inalcanzable. La razón implacable los sosiega y susurra preparar su próxima defensa ante tribunales penales.

José Lavanderos

Corrupción y deuda externa

En el segundo informe de gobierno, entre una serie de puntos, habría que destacarse dos de importancia: la lucha permanente contra la corrupción en la palestra pública y privada y la deuda externa. Si bien ha habido avances en cuanto a la corrupción, hace falta una estrategia y táctica para no sólo disminuirla, sino erradicarla, y para ello se necesita que este tema sea abordado en los programas de educación pública en todos los niveles de la enseñanza, la corrupción es una práctica que viene desde etapas históricas lejanas, pero en esta se ha desbordado, ¿Por qué debe erradicarse?, porque va contra valores humanos y perjudica a la sociedad, es decir, al pueblo en general, repercutiendo negativamente en lo económico y social. En cuanto a la deuda externa, no basta el buen compromiso del gobierno federal de no endeudar más al país, sino de informar más a detalle sobre cómo salir de la deuda ya contraída, cuánto se está pagando de intereses y en qué grado el pago representa el empobrecimiento de la clase trabajadora y las capas medias. En este caso, el gobierno mexicano encabezado por el Presidente puede formar un club de deudores de Centroamérica y Suramérica para gestionar la cancelación de la deuda por ser inmoral y avasalladora de la vida nacional de nuestros pueblos.

Luis Langarica Arreola

Precisiones a publicación del Indaabin

Me permito realizar las siguientes precisiones a la columna Ancira: jueces a modo // Te conozco bacalao del periodista Carlos Fernández-Vega donde hace referencias equivocadas sobre mi persona.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), organismo que orgullosamente presidí entre 2013-2018, no realiza avalúos directamente, se contratan peritos especializados y certificados por organismos nacionales e internacionales que están registrados en un padrón nacional, tal y como lo marca la Ley General de Bienes Nacionales en su artículo 29, fracción XII.

En consecuencia, ningún avalúo lleva la firma del titular del Indaabin, además de que una servidora no es, ni ha sido perito. Tampoco es responsabilidad del Indaabin la información proporcionada por los promoventes, en este caso Pemex, y mucho menos es responsabilidad del instituto participar en las transacciones de compraventa. Destaco que durante mi encargo al frente del Indaabin y aún a la fecha, ni el Indaabin, ni una servidora ha recibido ninguna responsabilidad ni observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el caso mencionado en dicha columna.