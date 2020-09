Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Sábado 5 de septiembre de 2020, p. a11

La paciencia de Adriana Jiménez se agotó y no es por el resguardo que mantiene en casa por la pandemia del coronavirus, aunque también la perjudicó debido al retiro de patrocinios, sino porque se cumplió un año desde que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le retiró la beca. Demandó, ganó en tribunales y se niegan a pagarle.

Ya estoy desesperada, no he te-nido respuesta de la Conade. No vivo del aire ni he dejado de entrenar. No veo avances de nada ni del juez de distrito , dice afligida la doble medallista mundial de clavados de altura frente al retroactivo que no ha recibido de las autoridades deportivas, el cual asciende a 240 mil pesos.

La clavadista capitalina considera que ha pasado mucho tiempo de que el juzgado primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México le concedió la suspensión definitiva para recibir los beneficios como becaria del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) con los 20 mil pesos mensuales que le depositaba la dependencia.

“Cumplí conforme a la ley, porque estoy dentro de ese tabulador y con todos los requisitos. No ha quedado en mí, a pesar de que soy la más afectada y aquí estoy al pie del cañón.