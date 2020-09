Afp

Viernes 4 de septiembre de 2020

Los Ángeles., Una nueva versión de El padrino III, un tardío y muy criticado cierre a dos de los filmes más importan-tes de la historia, se estrenará en cines en diciembre, informó ayer el estudio Paramount.

La película que pone fin al ascenso y caída de la familia criminal Corleone fue relativamente mal recibida, pero la nueva edición reflejará la visión original del final de Francis Ford Coppola y el guionista Mario Puzo.

Para esta versión del final, creé un nuevo comienzo y final, y reacomodé algunas escenas, tomas y entradas de música , indicó el director estadunidense de 81 años en un comunicado.

“Con estos cambios, las imágenes y el sonido restaurados, creo que es una conclusión más apropiada para El padrino y El padrino II.

La nueva versión, titulada Mario Puzo’s The godfather, Coda: The death of Michael Corleone (sin título en español aún) tendrá un estreno limitado en cines en diciembre, cuando se cumplen 30 años de la película original, para luego pasar a plataformas streaming.

“Es un reconocimiento al título preferido de Mario y mío, y a nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en El padrino III”, expresó Coppola.