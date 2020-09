▲ La actriz holandesa Lotte Verbeek recrea una escena de The Book of Vision. Foto Afp

Esa mujer abandonada, sola y al borde de la locura, junto a un perro con quien comparte el duelo y un montón de maletas, es una situación dramática que siempre me ha motivado. Yo también he vivido esa situación. También he esperado en vano , contó.

“Me siento más cómodo y es algo nuevo que quiero seguir investigando. La voz humana no es exactamente contenida, sí la actuación de Tilda, pero es una obra muy barroca y el monólogo de ella también lo es. Es un experimento en el que me siento libre”, destacó.

Con una estética sorprendente, el corto es sobre todo una pieza teatral, pero que debe ser visto en la pantalla grande. Para contar el fin de un amor, su dolor, la rabia y la locura que produce, Almodóvar usa un auricular inalámbrico para el monólogo y sitúa a la mujer en el siglo XXI.

En el original hay demasiada sumisión. Yo quería convertirlo en un acto de venganza , aseguró.

El cineasta, que apoya la reactivación del cine tras la crisis generada por la pandemia, defendió al séptimo arte a capa y espada.

Como a todos, la experiencia del confinamiento lo ha dejado tocado. De repente hemos descubierto la casa como un lugar de reclusión. En ella podemos hacer todo: trabajar, amar, comprar , lamentó.

No me gustaría que esa reclusión continúe en el tiempo, yo propondría el cine como solución. Ya que no atraviesa una buena situación, tenemos que ir a las salas , concluyó.

Entusiasta aplauso de los críticos

Por otro lado, una de las películas que se proyectarán fuera de competencia es Final Account, del director británico Luke Holland, quien entrevistó a más de 300 ancianos alemanes y austriacos, muchos ex miembros de las SS.

Holland, quien falleció en junio, durante más de una década entabló amistad con ex nazis, logrando persuadirlos de hablar sobre lo que sabían y revelarlo en su obra, que provocó un entusiasta aplauso de los críticos.

The Hollywood Reporter señaló a la película como excepcional y destacó que podría ser la última ocasión para escuchar el testimonio de participantes activos en los horrores de los campos de concentración .

El productor Sam Pope dijo que el increíble testimonio que obtuvo Holland fue gracias a que pasó años de su vida ganándose la confianza de esas personas.

En tanto muchos luchaban con sus conciencias, otros no se arrepintieron y estaban orgullosos de haber servido en las SS.

No obstante, Pope dijo que las entrevistas con no combatientes, en particular mujeres, desmienten la idea de que era poca la gente corriente, tanto en Alemania como en Austria, que sabía lo que estaba ocurriendo.

Como parte del encuentro veneciano, el realizador estadunidense Oliver Stone presentó la edición italiana de su libro Chasing the Light (Persiguiendo la luz).