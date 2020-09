Un tipo de aislamiento

–La película presenta La Habana como el paraíso soñado de los turistas. ¿Así lo sintió mientras vivió allí?

–Para el extranjero, La Habana, que fue la primera ciudad cosmopolita del planeta, la única donde se cruzaron históricamente personas de todos los continentes, es la materialización del sueño americano: grandes autos, mujeres que bailan, piscinas en hoteles de lujo...

Incluso, los niños cubanos aspiran a ello, y los turistas cuando toman fotografías alimentan ese cliché, así como las parejas que se retratan frente a la Torre Eiffel refuerzan la idea de que París es la ciudad del amor.

–En su película aparece un fotógrafo extranjero que explica que no da dinero a los niños que retrata porque es un honor aparecer en sus instantáneas, y esto da pie a usted a preguntarse hasta qué punto el trabajo del artista es también una especie de turismo.

–Es una pregunta que me hago todos los días. ¿Qué hago aquí en tanto que europeo? Pero trato de verme no como un extranjero en La Habana, sino como un artista y a la vez un ser humano que mira a los ojos de otro ser humano.

–Epicentro también reflexiona sobre cómo el cine puede convertirse en instrumento de propaganda.

–Sí, ahí está el ejemplo de la explosión del USS Maine. Pasó en la noche, sin apenas testigos, y en cambio el mundo fue testigo de una explosión falsa filmada con barcos de madera en una bañera y humo de cigarro para simular las explosiones. Me da mucha pena ver que la gente no ve las películas en el cine sino en el ordenador. Así no se puede vivir. Pero no es el Covid-19 lo que está provocando la desaparición de las salas, sino las plataformas como Netflix y esta costumbre creciente de consumir todo en casa, en una especie de aislamiento.