Nueva York. La veterana tenista belga Kim Clijsters perdió ante la rusa Ekaterina Alexandrova en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, torneo que no disputaba desde 2012, por 3-6, 7-5 y 6-1. A sus 37 años, la ex número uno mundial regresó en 2020 a las pistas tras siete temporadas apartada del tenis profesional. Clijsters, que ha ganado el US Open en tres ocasiones, jugaba por primera vez el Grand Slam de Nueva York desde 2012 gracias a una invitación de los organizadores.