Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de septiembre de 2020, p. a10

Adrián Aldrete, defensa de Cruz Azul, aseguró que pese a marchar de líder general del torneo Guardianes 2020, su equipo aún tiene varios detalles por mejorar, los cuales, dijo, les podrían costar caro en la liguilla si no los corrigen a tiempo.

“Ha habido muy buena autocrítica en el grupo, incluso en partidos donde hemos ganado hay cosas que no nos han gustado y lo hemos platicado, no todo es celebración ni mucho menos, es saber exactamente dónde estamos parados.

Estamos conscientes de las cosas que nos han faltado, de los detalles para hacer mejores partidos. Hemos cometido algunos errores que en liguilla nos pueden costar mucho, obviamente se disfruta estar en los primeros lugares, sobre todo por la confianza que esto nos da, pero entendemos perfectamente que todo se logra jornada tras jornada; falta muchísimo torneo y aún se pueden hacer cosas muy buenas , expresó ayer en una conferencia de prensa virtual.

En ese sentido, estimó que el conjunto cementero aún no ha llegado a su tope futbolístico , y precisó que el principal aspecto a perfeccionar es el manejo de los partidos.

“Siempre hay cosas por mejorar, creo que no hay un solo equipo en todo el mundo que haya llegado a su tope, siempre hay detalles para pulir. Ha habido algunos encuentros, en el pasado no, ese fue la excepción, pero hay otros en los que nos ha faltado un poco de manejo de partido, en los resultados, a lo mejor con tener un poco más el balón o retenerlo de mejor forma, pero es lo que me gusta de este club, que tiene autocrítica y cuando vemos alguna falla trabajamos para repararla, y si vemos que algo nos funciona, lo potencializamos.