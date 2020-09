Pues bien, en materia económica y en espera del detalle, ayer Andrés Manuel refrendó que el país no puede seguir con la misma receta que una y otra vez fracasó , y en cuanto a los resultados consideró que a México le ha ido mejor que a otras naciones del mundo: nos estamos recuperando, y eso es un hecho; se cumplió nuestro pronóstico de que íbamos a caer, pero que nos íbamos a levantar, que iba a ser una V. Nuestros adversarios decían que iba a ser una L, que íbamos a caer y que íbamos a seguir abajo; pues no fue así, afortunadamente, ya tenemos indicadores que demuestran que estamos saliendo de la crisis económica .

México sale a flote con costos bajos, porque, dijo López Obrador, “en otros países aplicaron la estrategia de siempre: endeudarse para inyectar recursos arriba, a las corporaciones. Nosotros no nos endeudamos y con una política de austeridad, apretándonos el cinturón. No es como antes, que siempre se le pedía al pueblo que se apretara el cinturón; logramos liberar fondos para apoyar abajo de manera directa. Lo que nos está funcionando mejor es la combinación de apoyo a la economía popular abajo, el fortalecimiento del consumo abajo –que no hemos tenido problema de crisis de consumo, por eso estamos inyectando todos los fondos abajo– y la entrada en vigor del tratado” (T-MEC).

Dice el mandatario que reabrir –desde el inicio de junio– la actividad productiva en algunas ramas de la economía, como industria automotriz, autopartes, construcción y minería fue acertado. “Es el equilibrio –que algunos países no supieron manejar, con todo respeto– entre la crisis de salud, cuidar al pueblo y al mismo tiempo no perjudicar mucho la economía. Entonces, no es para presumir, pero lo supimos hacer, y eso nos está permitiendo que se vaya saliendo adelante. Entonces, no hay problema”.

En materia de empleo, explicó que de marzo a julio se cancelaron alrededor de un millón de plazas en la economía formal. Teníamos 20.5 millones de trabajadores inscritos en el IMSS y llegamos a 19.5 millones. Cinco meses cayendo, pero en agosto ya tenemos 90 mil recuperados; espero que sean 100 mil. Ya se detuvo la pérdida de empleos formales y esto es un buen indicador; espero que sigamos ganando .

Y, sí, nadie lo niega: es la crisis económica mundial más profunda de los pasados 100 años. Lo importante es que vamos a salir rápido .

Las rebanadas del pastel

Los Chuchos salieron del ataúd para hacer lo único que saben: jugar sucio y prostituirse.

cfvmexico_sa@hotmail.com