La banca nacional e internacional (¿qué no son las mismas?), por conducto de sus analistas y comentaristas financieros, siguen presionando al presidente López Obrador para que contrate nuevos préstamos. Hay dos razones, entre otras, por las que no puede hacerlo: 1) el gobierno paga hoy más de 2 mil millones de pesos diarios por servicio de la deuda (intereses). 2) tendrá que administrar sus (casi) seis años de gobierno con los ingresos de sólo 5 años, porque el pago de intereses se comerá el presupuesto de un año entero. Al terminar su sexenio, Ernesto Zedillo dejó una deuda de un billón de pesos; Fox y Calderón la quintuplicaron y Peña Nieto la duplicó, la subió a 11 billones. Ya no hay espacio para más. A pesar de todo, López Obrador tendrá que hablar hoy con optimismo porque las circunstancias han hecho que tenga una misión mayor que hacer crecer la economía a 4 por ciento anual. Su responsabilidad es llevar a buen puerto la nave zarandeada por la tormenta.

uele decir alguna gente de Hidalgo que es falta de educación no ser del PRI. Ningún otro partido ha gobernado la entidad, una de las más empobrecidas de país. Tierra de caciques, la familia Rojo Lugo, dejó huella mala. Ayer fue capturado uno: Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ya le seguía los pasos la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Le había congelado cuentas bancarias. “La UIF informa que desde 2019 presentó ante la Fiscalía General de la República tres denuncias contra el señor Gerardo N por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal. A la fecha, la UIF tiene congeladas diversas cuentas bancarias por movimientos inusuales en el sistema financiero, los cuales ascienden a 151 millones de dólares”, explicó la UIF. Agentes de la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, le echaron el guante ayer y fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez. Tras el congelamiento de sus cuentas, Sosa Castelán dio la explicación de que las transferencias internacionales eran parte de una inversión en el banco Credit Suisse y que sus rendimientos eran utilizados para financiar las jubilaciones de la universidad y la construcción de infraestructura. No le valieron, como tampoco los amparos que solicitó para explorar si había alguna orden de aprehensión en su contra. La fiscalía lo consignó al juez por lavado de dinero y defraudación fiscal. En mayo de 2004, el escritor Alfredo Rivera Flores publicó el libro La Sosa Nostra/Porrismo y gobiernos coludidos en Hidalgo, con prólogo del periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Es un relato de los atropellos que ocasionó en el tiempo que fue líder estudiantil, luego rector de la UAEH y el cacicazgo que impuso. Sosa Castelán inició un proceso penal en contra del escritor, Rivera Flores y Granados Chapa. Falleció Miguel Ángel en octubre de 2011. Hay peleas que se ganan en ausencia.

Ombudsman Social

Asunto: cargos bancarios

En abril tenía un adeudo en mi tarjeta de crédito por 150 pesos que por motivo de la pandemia no pude liquidar el 11 de abril (último día de pago) pero liquidé dos días después. En mayo me cobraron 399 más IVA por pago extemporáneo, y 90 por un cargo extra, y como la pandemia seguía muy fuerte igualmente pagué los 90 tres días después y me volvieron a cobrar otros 399 más IVA. Por otra parte, el gerente de la sucursal me informó que la tarjeta no pagaba anualidad, pero en julio me llegó el cobro por 1,030 pesos. Considero que esto es un robo en despoblado de Scotiabank.

Héctor Mario Treviño de la Garza /Ciudad Mante.

R: Consejo: si no puedes pagar a tiempo, cierra la cuenta, no vayas a perder hasta tu casa.

Twiteratti

Escribe @MSEQUEYRO

Mi hijo tiene su bar cerrado desde abril. Refrigeradores apagados, sin gastar luz. Hoy le llega recibo de más de 5 mil 500 pesos, alegan que al no haber lectura se hace una estadística de consumo. #CFE esto es un robo y no es el único caso. ¿Qué podemos hacer?

