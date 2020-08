Ap y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 30 de agosto de 2020, p. a11

Spa-Francorchamps. Al mando de su Mercedes negro, Lewis Hamilton firmó con récord de pista la primera posición de arrancada número 93 de su carrera en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica, donde el mexicano Sergio Pérez largará octavo y su coequipero Lance Stroll noveno en las Panteras Rosas de Racing Point, que estuvieron cerca de quedar eliminadas en la segunda etapa de clasificación.

No cometí ningún error. Es una de las sesiones clasificatorias más limpias que he tenido , dijo el seis veces campeón de la máxima categoría, quien dedicó la pole a su amigo Chadwick Boseman, actor y escritor estadunidense fallecido horas antes de cáncer a los 43 años.

“Fue una pole muy especial para mí. Me desperté con la triste noticia de la muerte de Chadwick. Me quebró, así que no fue fácil concentrarme. Por lo que ha hecho por nuestra gente y por los superhéroes, para mostrarle a los niños lo que es posible en la vida: ¡Wakanda por siempre!”, expresó con los brazos en alto el piloto británico sobre Boseman, quien interpretó a los iconos negros Jackie Robinson y James Brown antes de encontrar la fama como la Pantera Negra en el universo cinematográfico de Marvel.