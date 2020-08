Francesco Taboada Tabone

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 29 de agosto de 2020, p. 8

Manuel Fernando Valdés Castillo, quien se hiciera famoso con el sobrenombre de Loco Valdés, murió la madrugada de ayer. El cineasta Francesco Taboada Tabone prepara, desde hace cuatro años, un documental sobre quien fuera una de las grandes figuras del cine nacional, fundador de la televisión mexicana y primera figura del mundo del espectáculo por más de cuatro décadas.

A continuación reproducimos parte de la entrevista que aparecerá en el largometraje que llevará por título El Loco.

Sobre sus inicios en la televisión, Manuel Valdés comentó:

“Un día nos llamaron para decirnos que participaríamos en el primer programa de televisión. Yo trabajaba como bailarín en el ballet Chapultepec que dirigía la maestra de maestras Gloria Mestre. El programa se llamó Jardín Cerveza y fue la primera vez que aparecí en televisión. Luego luego me llamaron para hacer Variedades de mediodía, en el año de no me acuerdo. Yo tenía que hacer lo que se me ocurriera en el momento, porque no había nadie que te dijera qué hacer; yo solito comencé a improvisar durante todo el programa, por eso inventé a Kolofox, un marcianito que era como un ayudante mío en la pantalla. Fue mi creación, pero también mi amigo imaginario. En uno de los programas, Kolofox muere. Estaba yo tan compenetrado con el personaje que lo sentí y lloré. La gente mandó cartas para decir que no muriera Kolofox, por eso mejor lo reviví días después.

“Para completar el programa, al productor se le ocurrió pedirle a mi querido Lechuguita, lechugón, canastilla de algodón (Héctor Lechuga) y a Luis Falcón, El duque del buen humor, que no tenía nada de duque y menos de buen humor, –no es cierto, no es cierto– que escribieran sketches. Otra parte del programa era hacer liendres biscas, digo, entrevistas. De esa fórmula nació Variedades de medianoche, también producido por mi mentor, don Luis de Llano Palmer. Fueron grandes artistas al programa: el maestro Agustín Lara, María Félix, María Victoria, Pedro Vargas...”

Acerca de su nombre artístico el cómico relata: “Yo me presentaba como El Pelón Valdés. Un día, don Luis de Llano, segundo de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, me llamó a su oficina en tono solemne: ‘Me comentó el ingeniero electricista que se subió a la tramoya y casi se electrocuta. ¿Qué está usted loco, Valdés?’ ‘Sí, le contesté’.

“Me gustó como sonaba Loco Valdés, y de ahí en adelante me fue muy bien. Me saludaba la gente como si yo fuera su pariente, adonde fuera. Les decía: ‘¿Qué pasó, mi familia?’, pues me veían todos los días en la tv, y pues ya era como de su familia. Cuando fui a ver a Cantinflas para que me dijera lo que pensaba de mi comicidad, me dijo: ‘Usted puede hacer lo que quiera, usted está loco’. Me trató muy bien don Mario Moreno Cantinflas.”

Sobre el famoso programa Ensalada de locos platica:

“Iban a hacer un programa con Héctor Lechuga y Alejandro Suárez que se llamaba Ensalada de Lechuga, y a Humberto Navarro, el productor, se le ocurrió invitarme, porque hasta ese momento yo siempre trabajaba solo. Se me hizo interesante, porque además estaba Manuel Rodríguez Ajenjo como escritor; por primera vez trabajé con un guion. Cuando ingresé al programa le cambiaron el nombre a Ensalada de locos. El programa fue un tiro, exitosísimo. En esa época también era el titular de El show del Loco Valdés y además filmaba películas. En una transmisión estaba yo tan cansado que me quedé dormido. Enviaron a patrocinadores y volvieron, y yo dormido en el sillón. La gente no le cambiaba, seguía viendo el programa.”