Sábado 22 de agosto de 2020

El cantante y compositor peruano Adrián Bello ha decido hacer alianza con Ximena Sariñana en Explosion, canción con letra en inglés y una parte en español. El debut del joven artista, residente en Lima, en el terreno discográfico se dio a finales de 2018, con una producción totalmente en inglés y ahora, en este nuevo proyecto me estoy abriendo un poco más hacia el español .

Con Explosion, Bello pretende “dejar un poco mis bases de referencias musicales, que son el soul y el jazz, géneros que me han marcado mucho. Ahora estoy en una etapa un poco más experimental y haciendo canciones en español. En este tema predomina el pop, porque es el momento de experimentar, de jugar un poco; en algunas canciones hay bastante latinoamericano. Hace poco lancé Escondidos, que es un poco bossa-bolero. Está mucho más pegado a lo latino que todo lo anterior”.

Parte de la letra en español de Explosion, cantada por Sariñana, dice “Tú y yo/partículas del universo/no puedes negar que algo en mí te hace vibrar…” Bello expresa: “Esa frase es una de las que más me gustan de la canción y es un verso que hizo Ximena a partir del demo en el que ella también empezó a componer, y me gustó mucho porque inmediatamente captó la esencia de Explosion; la llevó a versos en español que aportaron muchísimo, no sólo a la canción melódica y rítmicamente, sino también a la letra.”