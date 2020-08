Benavidez llegó sólo cinco días antes a la sede de la pelea, en Co-nnecticut. Sampson explica que los peleadores suelen llegar con más días de anticipación para entrenar antes de la ceremonia del pesaje y, en caso de no cumplir con el peso, cuentan con un periodo de horas para entrenar en el gimnasio y meterse al sauna.

Canelo no pelea desde noviembre de 2019 cuando conquistó el cinturón de peso semicompleto, el cuarto en divisiones diferentes, al derrotar al ruso Sergey Kovalev. Estaba planeado que el pelirrojo regresaría al cuadrilátero en septiembre, pero la pandemia arruinó sus planes y por segundo año consecutivo no boxeará en la fecha de la fiesta patria mexicana.

Eso es lo normal, todos los peleadores hacen lo mismo , continúa Sampson; pero con el protocolo, están prohibidos muchos servicios. En el hotel no había gimnasio y el sauna no puede utilizarse por ordenes oficiales. No había manera de desprenderse de esas libras de más .

La única alternativa fue llegar a un acuerdo con el retador, el colombiano Alexis Angulo, quien de ganar podía ceñirse la corona. Benavidez ya había dejado de ser campeón del mundo. El título fue declarado vacante y ahora es el cetro en disputa para el Canelo.

Derrota inesperada

Antes de esta derrota inesperada, Benavidez empezó a figurar como un posible rival del Canelo Álvarez. El mexicano-estadunidense lo había retado y a partir de ese momento era mencionado como una de las tantas opciones que se desplegaban ante el tapatío. Ese reto lo hizo Benavidez a título personal , aclara Sampson; “como promotor nunca quise presionar a los representantes del Canelo. Por respeto. Ellos tienen al peleador más grande que ha dado México. No el más querido, es cierto, no mi ídolo, tampoco. Pero es el boxeador mexicano que más lejos ha llegado y por tanto tienen el derecho de elegir al rival que más le convenga sin presiones”.

Benavidez ahora estará atento a los movimientos de las negociaciones. Su promotor asegura que si es necesario buscará una eliminatoria, pero que tiene el anhelo vivo de una oportunidad ante el triunfador del Canelo-Yaldrim.