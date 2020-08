Ap

Periódico La Jornada

Martes 18 de agosto de 2020, p. 25

Teherán. El combustible que llevaban cuatro tanqueros confiscados por Estados Unidos la semana pasada cuando se dirigían a Venezuela ya no era propiedad iraní, aseveró ayer el ministro de Petróleo, Bijan Namdar Zanganeh, al insistir en que Washington no tenía derecho alguno de apoderarse de ese cargamento en aguas internacionales. Sin embargo, el funcionario no precisó a quién pertenecía el crudo. El gobierno estadunidense afirmó que confiscó el combustible al considerar que era iraní y se dirigía a Venezuela, como parte de las campañas de presión que la Casa Blanca ejerce contra los gobiernos de ambos países. En el pasado Teherán ha enviado varios buques con combustible a Caracas, que sufre sanciones estadunidenses.