Martes 18 de agosto de 2020, p. 7

Para mí, el mariachi es la música más bonita y más elegante que hay , asegura Nora González, cantante que ha hecho del género tradicional mexicano su carrera.

Cuando me pongo un traje de charro me siento como otra persona, y ningún otro género me da eso. Para mí, es súper empoderador, muy elegante, y nada más que el mariachi me provoca esto , sentencia la intérprete, originaria de Parral, Chihuahua.

González creció en el norte de México y formó parte de una generación con acceso a las expresiones artísticas de todo el mundo. Ahora busca hacer su aporte para que el mariachi no sólo se mantenga vivo, sino que siga evolucionando.

“Pasa mucho que nada más te sabes los clásicos de los 40 y los 50 y, ¿por qué no hacer canciones de mariachi en 2020 que estén cool y con las que te identifiques”, cuestiona la compositora de 27 años. Para que algo sea vigente, tiene que mantenerse en evolución, y al mariachi no le había pasado .

El gusto por la tradición mexicana proviene de su familia. Creció yendo a torneos charros y escuchando música de banda, norteña y mariachi, y aunque desde muy joven mostró interés por manifestaciones artísticas como el teatro y la propia música, hasta que llegó el momento de elegir carrera profesional comenzó su formación musical. Estudió en el Berklee College of Music de Boston, una de las escuelas más prestigiosas del mundo.

Cicatrices

Ahora la cantante trabaja en los últimos detalles de #CharraMillennial, su primer álbum que contendrá temas inéditos, en el que trata de innovar al tiempo que mantiene las bases del género. A través de instrumentos como el chelo y el cajón de flamenco, González brinda nuevos matices al mariachi.