quel adiós a Lisboa. Sí, con cuánta tristeza y dolor llegó el momento de decir adiós a Lisboa y, ni hablar, Conchita lo escribió con aquella su estupenda dote de escritora, y seguro estoy de que los amables lectores estarán de acuerdo con éste, su servidor.

Continuemos, pues.

“La finca quedaba cerca de San Martinho. Rodeando un bosque de pinos, divisamos la casa, larga ella, de un solo piso y pintada de rosado, con ventanas y puertas verdes, los típicos colores de las antiguas casas portuguesas. Frente a sus parras ondeaba el trigo y más adelante, centelleando bajo el sol invernal, relucía la bahía de Martinho.

“A menudo he pensado, al hojear la revista Selecciones, que José Tanganho debía ocupar algunas de sus páginas dedicadas a Tipos Inolvidables . Cuando este hombre con sus 60 años de edad, alto, derecho y fornido, ágil como una pantera y fuerte como un búfalo, se nos acercó, adiviné en seguida de quién se trataba: era el hijo de un cochero de la región, que habiéndose aficionado al arte de Vitorino Froes, formó parte de los jóvenes que allí se juntaban. El señor Vitorino al verlo tan aficionado lo enseñó a montar y José Tanganho no volvió a salir de la finca, habiéndose quedado, al morir su patrón, como administrador de sus hijos. Intentó el rejoneo como profesión, mas no tuvo suerte. En cambio, gozó de gran popularidad al ganar el primer raid hípico de Portugal. Aún se habla de ello.

“Vestido con una vulgar chaqueta, pantalón de talle y sombrero ancho, Tanganho se convirtió en parte de nuestra vida. Todos los días le veía y, diariamente, horas sin fin, nos ayudaba con los caballos: ora montando, ora paseando, ora castigándolos. En este menester era peligrosa su intervención, pues raramente se acordaba a tiempo de su enorme fuerza física. Una vez al ver que un caballo traicionero se me desbocaba en dirección al bosque, solucionó el caso con un palo. El golpe que propinó al animal fue de tal orden, que éste cayó sin sentido. La voltereta fue tremenda.

“‘Era preferible aquí que no contra un pino’”, opinó el señor José al levantarme, ilesa, del suelo. El caballo, si lo pensó, seguramente no estuvo de acuerdo.