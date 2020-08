El gol dio paso al descanso, tras el que el Nápoles volvió a salir con intensidad, presionando de forma asfixiante y tratando de progresar en velocidad con Fabián Ruiz como catalizador del juego.

El mexicano Hirving Lozano, quien acababa de saltar al campo por Zielinski (69), conectó un cabezazo que se fue alto (71).

El Bayern, que se perfila como favorito al título este año, no sufrió para golear al Chelsea.

Se adelantó en el 10, con un penal transformado por el polaco Robert Lewandowski, quien al 24 asistió al croata Ivan Perisic, y éste batió al argentino Willy Caballero con un tiro cruzado.

El Chelsea vio cómo le anulaban un tanto a Callum Hudson-Odoi en el 28, pero en el 44 pudo acortar por medio de Tammy Abraham.

El equipo germano amplió su cuenta, cuando en el 76 marcó el francés Corentin Tolisso, quien remató en el centro del área un balón colgado por Lewandowski, que firmó el 4-1 definitivo en el 84, de cabeza a centro de Álvaro Odriozola.

Barça y Bayern se enfrentarán el viernes en el choque estrella de los cuartos de final. Los otros duelos, todos ellos en Lisboa, serán Paris Saint-Germain-Atalanta (miércoles 12), Atlético de Madrid-RB Leipzig (jueves 13) y Manchester City-Lyon (sábado 15).

Juventus despide a Sarri y apuesta por Pirlo

Maurizio Sarri no resistió a la eliminación del viernes en la Liga de Campeones. La Juventus anunció la destitución del entrenador tras apenas una temporada en el cargo y horas después designó al sucesor, Andrea Pirlo.

El ex jugador campeón mundial en 2006 vistió ya los colores de la Juventus cuatro temporadas (2011-2015), pero no tiene experiencia de entrenador. Hace apenas 10 días había sido nombrado técnico del equipo Sub 23 de los turineses.

El nombramiento sorpresa llegó menos de 24 horas después de la eliminación de la Juventus ante el Lyon los octavos de la Champions.