Antes de la llegada de los españoles era parte fundamental en la dieta de los habitantes de todo el territorio. Los científicos han probado que al utilizar los cuatro granos básicos que constituyeron la alimentación cotidiana de los aztecas se puede obtener una dieta balanceada que rebasa los parámetros establecidos en la actualidad por la Organización Mundial de la Salud y la de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO-OMS, ONU).

Con la ingesta diaria de 800 gramos combinados de maíz (300), frijol (200) chía (200) y amaranto (100) se superan los requerimientos de energía, proteína, lípidos, calcio, fósforo y vitamina A y C.

En unas cuevas en los alrededores del valle de Tehuacán, Puebla, se descubrieron granos ya domesticados de amaranto, maíz, frijol, calabaza y zapote que datan del periodo 4900 a 3500 aC.

Los mexicas le llamaban huautli o huauquilitl, y los conquistadores lo denominaron bledo. Cuando Sahagún preguntó a los sabios indígenas cuáles eran las bases del sostenimiento de su civilización y su cultura, contestaron: Lo que conserva la vida: el maíz, el frijol, el amaranto , in tonacaiotl, in tlaolli, in etl, in oauhtli .

Era tan importante en la cultura mexica que formaba parte de distintas fiestas a sus deidades. Con la pasta, con la que ahora se elaboran las sabrosas alegrías , hacían figuras de los dioses, que una vez terminada la ceremonia, en ocasiones después de algún sacrificio, se repartían entre los asistentes para su consumo. Esto pareció idolatría a los frailes españoles y prohibieron su cultivo.

Pero aquí está, es un tesoro vivo al que cada día se le encuentran más cualidades nutricionales; este es un buen momento para comenzar a consumirlo y seguro nos hará mas fuertes para luchar contra el Covid-19.