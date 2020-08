l pasado domingo 19 de julio, la página El Tri oficial dedicó su emisión al periodista Arturo Castelazo. Chela y Álex Lora se rifaron al rendir un reconocimiento a Castelazo (YouTube https://youtu.be/lDabZeSAw1I ), quien fue el primer director de la revista Conecte; pero la historia de Arturo no comenzó ahí. Antes estuvo en Figuras de la canción y también fue uno de los fundadores de Rock Poster, publicación antecedente e inspiración para encartar el famoso póster central que hizo famosa a Conecte. A mediados de los 80, Castelazo decide hacer sus propias revistas: Enchufe, Rockmanía y Toca Rock. Por coincidencia, el homenaje fue cercano al cumpleaños –mañana, 9 de agosto– de Arturo, uno de los reporteros dedicados al rock, quien convalece de una fuerte enfermedad.

