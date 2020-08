L

erdo, pero seguro, el gobierno de la 4-T anunció (un año y medio después del compromiso original) que se alcanzarán acuerdos con la trasnacional IEnova para que ésta concluya la construcción del gasoducto Sonora, que debió entrar en servicio en 2016, pero detuvo su avance por haber ocupado ilegalmente territorio yaqui. Con todo y que la empresa tiene un retraso espectacular en la obra, no ha dejado de cobrar al 100 por ciento, como resultado de un contrato leonino (uno de tantos), firmado en el sexenio de Peña Nieto, que amparaba no sólo precios descomunales, sino la garantía de que recibiría íntegramente su pago, sin importar que diera o no el servicio. Un verdadero asalto a la nación.

El 12 de febrero de 2019 el director general de la Comisión Federal de Electricidad (a quien las empresas citadas deberían dar servicio), Manuel Bartlett, denunció: Hay contratos con las empresas IEnova, Carso y TransCanada que amparan siete ductos que no operan, pero que tienen cláusulas que obligan a la CFE a pagar a pesar de no recibir el suministro de gas. La comisión lleva pagados, el año pasado, 5 mil millones de pesos y éste estaría desembolsando otros 16 mil millones. Por este alquiler llevamos cubiertos, desde 2015, 62 mil millones y seguirá así hasta llegar a 70 mil millones. De continuarse esos contratos, la empresa del Estado está en una posición realmente de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen unos gastos verdaderamente exorbitantes .