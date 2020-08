“Yo, a esta mujer –le dije a nuestra amiga común– no puedo tratarla más que en pequeñas dosis, porque me fatiga. Piensa demasiado rápido”. ( Un recuerdo de Rosario Castellanos; Excélsior, 13/8/74):

Esa misma fuerza le complicó las amistades y los romances. No hubo para ella la idea de las parejas eternas. Tanto como el indigenismo, el mestizaje, lo femenino, lo cultural o lo poético, en su obra reina también el desamparo del corazón. Así fue la vida propia y su matrimonio con Ricardo Guerra, filósofo mexicano de gran importancia, con quien tuvo a su hijo Gabriel, y cuya compañía nupcial perduró 13 años. La desigualdad vigente entre hombres y mujeres en el desarrollo doméstico y en el campo profesional fue lo que Rosario vivió en casa, con diferencias que fracturaron cualquier posibilidad de que la pareja siguiera. Guerra fue el gran amor de su vida, pero ella decidió no continuar. A él le escribió una famosa carta en que habla de un indígena ahorcado en la rueda de la fortuna. Es el resumen de lo que pasa entre indígenas y ladinos, las diferencias que no tienen concilio y de las que no pueden surgir ganadores, casi la alegoría anticipada de su vida conyugal.

Buscó siempre la conciliación entre el desarrollo intelectual y profesional. Su propósito era ser creadora, ser productiva y verse realizada, sin por ello tener que desgarrarse, pues decía que eso, el dolor, parecía el único camino de las mujeres como una decisión injusta: renunciar a la vida personal y familiar, para ser exitosa en la profesión. Lo intentó, pero tuvo que ser intelectual, escritora, antes que esposa.

Rito de iniciación

En su obra aparece y permanece también la muerte. Quizá como el eje que coronaba la tragedia familiar desde el deceso de su pequeño hermano. Fue el hecho que le descubrió la fragilidad de la vida, la crueldad con que puede ser vista la posición femenina, pues el dolor era inmenso por perder al varón, al heredero directo, al hombre que sería el orgullo, mientras ella, mujer, sólo estaba ahí. Lo fúnebre es circulatorio en lo cotidiano, pero lo hecho será memoria. En su poema Presencia, lo resume así: Nadie verá la destrucción. Ninguno / recogerá la página inconclusa. / Entre el puñado de actos / dispersos, aventados al azar, no habrá uno / al que pongan aparte como a perla preciosa. / Y, sin embargo, hermano, amante, hijo, / amigo, antepasado, / no hay soledad,, no hay muerte / aunque yo olvide y aunque yo me acabe .

En su novela posterior, Rito de iniciación, borrador recuperado de sus pertenencias cuando ella misma había determinado no publicarla (se editó en 1997), es un descubrimiento muy importante del estilo maduro y acabado que se aparta de la temática de sus novelas previas y coloca a su protagonista en otra modernidad, pero también con los mismos toques autobiográficos, los de quien tiene refugio sólo consigo misma, en su mente dotada y solitaria. Escribe Rosario: Los muchachos se apartaban de ella en los paseos y hacían el vacío a su alrededor en las fiestas. Así que el aislamiento o las amistades precarias arrojaron a Cecilia hasta una playa inhóspita de lecturas y quimeras. Allí soñaba con el amor mientras se decidía por el estudio; allí urdía aventuras sentimentales mientras preparaba lecciones .

Los adioses

La muy buena película Los adioses (Natalia Beristáin, 2018) interpreta la relación de Rosario (una brillante Karina Gidi, con Tessa Ia en su fase juvenil) con su esposo Ricardo Guerra (Pedro de Tavira y Daniel Giménez Cacho) en dos tiempos: la juventud y el rencuentro en la adultez. Con libertad creativa, pero con apego a su persona, es una estupenda aproximación para ver de cerca a la escritora y su luchas, personales y creativas. El 7 de agosto de 1974, Rosario Castellanos falleció en un accidente doméstico en Tel Aviv, cuando se desempeñaba como embajadora de México en Israel. Siguen sus letras y queda su Nostalgia: “Ahora estoy de regreso. / Llevé lo que la ola, para romperse, lleva / –sal, espuma y estruendo–. Y toqué con mis manos una criatura viva: el silencio. / Heme aquí suspirando / como el que ama y se acuerda y está lejos”.