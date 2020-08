G

ran descontento generó entre la comunidad musical la reciente declaración de Daniel Ek, CEO (ejecutivo en jefe) de la plataforma de reproducción musical en línea Spotify: tiró por la borda la simpatía que en junio (https://bit.ly/2DrWHzp) parecía recobrar al ofrecer la herramienta Artist Fundraising Pick, con la cual los músicos pueden pedir donativos en medio de la contingencia global causada por el Covid-19. Y es que el 30 de julio, en entrevista con Music Ally (https://bit.ly/2Pwpp4w), aseguró, ante las bajas que empezó a haber de suscriptores, que es una falacia que Spotify no dé suficientes regalías a los artistas (causa que enarbolan muchos creadores contra la empresa), y responsabilizó a los músicos de no saber adaptarse al futuro panorama de la industria: “artistas que en el modelo previo lo hacían bien, no están entendiendo cómo hacerlo ahora: ya no pueden estar editando música cada tres o cuatro años y creer que con eso es suficiente. Lo que requiere hoy un músico para ser exitoso es tener un compromiso más consistente. Quienes hoy la ‘están haciendo’, saben que crear música de forma continua es un compromiso con sus fans: ponerte a trabajar y mantener un diálogo continuo con ellos. Los músicos que no sean capaces de sostener este ritmo de creación no deberían adentrarse en los estándares modernos. A quienes no les está funcionando es a quienes quieren seguir publicando música como se hacía antes”.

Ante la insolencia, Geoff Barrow por ejemplo, genio cabecilla de Portishead y Beak>, afirmó: “¿En serio está culpando a los músicos de no poder sobrevivir con las regalías que da Spotify? ¡Y además lo dice cuando los artistas no podemos salir de gira por el Covid! Qué imbécil es. No tiene la más (fucking) idea” (https://bit.ly/30x6WeA).