Tras la aprobación de la ley anticomida chatarra por el Congreso local, que prohíbe que los niños la compren, su reacción fue contraria a la aplicación de la nueva legislación. Argumentan que no se les tomó en cuenta, que no fueron convocados a un análisis previo. La pregunta es si acaso estas organizaciones consultaron a los consumidores antes de poner a la venta la comida chatarra que ha creado una pandemia paralela: la obesidad infantil.

El diario Financial Times plantea una perspectiva sombría para el mundo cuando haya pasado la pandemia de Covid-19: “En un mundo destrozado que lucha por recuperarse del coronavirus, una nueva pandemia amenaza con destruir los restos de la humanidad. Esa es la historia de Covid-21: Lethal Virus , una película para televisión en postproducción que imagina que surgirá otro coronavirus el próximo año. Es poco probable que la película de bajo presupuesto gane algún Óscar, pero muchos científicos creen que su premisa no es descabellada.

Ombudsman Social

A mi mamá, de 78 años, se le dejó de depositar el beneficio del programa Bienestar para adultos mayores, la última ayuda fue en el mes de enero. En marzo acudimos esperando retirar el doble depósito que hizo el gobierno y no llegó nada. Acudimos a las oficinas que se encuentran en Reforma 51, y no hay servicio por la pandemia, nos dieron un número de teléfono y nos dijeron que mi mamá sería nuevamente encuestada y pasaría al domicilio un promotor del programa Bienestar. ¿Por qué encuestarla nuevamente si desde el gobierno de Mancera los depósitos de su despensa siempre fueron regulares y únicamente hubo una transferencia de tarjetas en el gobierno actual? No entendemos cómo en el teléfono que nos proporcionaron no saben dar razón de la cancelación de los depósitos. Este dinero era muy útil para mi mamá porque toma terapia de rehabilitación por un problema de escoliosis severa.

Estela García Concileó /CDMX

Twiteratti

Creer que es asistencialismo cuando un gobierno se preocupa por procurar dignidad humana a los más pobres ofreciendo los derechos más básicos como: libertad de elección, dignidad en viviendas y escuelas, agua, educación, conectividad, dice mucho de quiénes somos como humanidad.

Mariana Ludmila @ edularity

