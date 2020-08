Es hora de rectificar

l doctor Víctor Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación, reconoce que en él no existe un rumbo claro y si muchas contradicciones, que se manifiestan en los intereses de grupo de sus integrantes, los cuales impiden realizar los cambios que el país necesita.

Ese reconocimiento representa la oportunidad para que en el gabinete se discuta y tomen determinaciones sobre el rumbo, no sólo del gobierno, sino de México y los mexicanos para impulsar una verdadera transformación. Es hora de que se escuche a la sociedad, que sabe cuáles son los problemas y tiene propuestas para superarlos.

También es la oportunidad pa-ra que los gobernantes entiendan que quienes lo criticamos no lo hacemos porque no queramos cambios, sino porque éstos no han sucedido, en mucho, por las razones que el titular de la Semarnat expone.

Ojalá y no se deje pasar esta oportunidad.

Doctores: Francisco López Bárcenas, Briseida López Álvarez, Elia Avendaño Villafuerte, Horacio Almanza Alcalde, Jaime García Leyva, Eckart Boege Schmidt, Diana Luque Agraz, Aleida Cervantes Hernández e Irma Pineda Santiago, maestra

Solidaridad con el pueblo de Líbano

La Liga de Unidad Socialista se solidariza con el pueblo hermano de Líbano y con la comunidad y la díáspora libanesa en México y América Latina, en estos momentos que se vienen a complicar con la explosión, cuya dimensión excede las proporciones de un accidente. Por ello, apoyamos la justa exigencia popular de determinar las causas y responsables internos o externos del hecho.

Demandamos con energía que la comunidad internacional condene y actúe ante toda injerencia externa y se oponga de manera eficaz al intervencionismo conocido de los países cuyos intereses imperiales pueden incrementar los padecimientos del pueblo libanés y demás pueblos de esta región sometida por el capitalismo especulador y colonialista.

En Líbano el pueblo viene luchando por mejores condiciones de vida en lo social, económico, ambiental y sanitario, y se opone de manera mayoritaria a la corrupción mediante una gran insurrección popular, conocida en árabe como Thawra. Esta revolución se ha profundizado desde que en 2019 colapsó la economía de Líbano, cuya deuda pública de 76 mil millones de euros se ubica entre las más altas del mundo –equivale a 150 por ciento de su PIB– y por el salvaje y antisocial plan de ajuste por el cual optó el gobierno, mismo que fue diseñado por el FMI. La pandemia y las devaluaciones han acelerado la respuesta mayoritaria de los libaneses y la juventud se ha movilizado de manera ejemplar poniendo al gobierno contra la pared. El mismo día de la explosión se ha convocado a una enorme Thawra. El régimen político no ha cambiado, a pesar de las dimisiones, por ello el pueblo busca construir un futuro social, comunitario e igualitario para Líbano y la región. (Carta resumida)

Manuel Aguilar Mora