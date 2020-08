Afp

Roma. El cantante de ópera español Plácido Domingo, quien ya se recuperó de Covid-19, aseguró en una entrevista a la prensa italiana que nunca abusó de nadie, a pesar de haber sido acusado de acoso sexual en Estados Unidos en 2019.

He cambiado, ya no tengo miedo. Cuando supe que tenía coronavirus me prometí a mí mismo que, si salía vivo, lucharía para limpiar mi nombre , expresó en una entrevista publicada el jueves por el periódico italiano La Repubblica.

Nunca abusé de nadie, lo repetiré mientras viva , afirmó.

Plácido Domingo, de 79 años, anunció en marzo desde Acapulco (México) que dio positivo por nuevo coronavirus y luego fue hospitalizado.

Recuperar mi voz ha sido un milagro (...) Hace dos o tres meses no estaba seguro de poder cantar de nuevo , aseguró.

¡Es la vida!

Lo único que me preocupa ahora es salir de mi refugio en Acapulco, de donde no he salido desde hace meses; nunca pasé tanto tiempo en casa con mi mujer, mi hijo, mi nuera y mis dos nietos , aseguró.

Ahora es el momento de volver a la normalidad , según Domingo, aunque cree que nuestras vidas cambiaron y, como usted sabe, todavía es más difícil para mí a causa de las acusaciones en mi contra .