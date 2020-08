Ha perdido mucha sangre, pero hemos logrado intubarle, liberar sus vías respiratorias. Le hemos administrado oxígeno y todos los medicamentos necesarios. El corazón funcionaba normalmente y no tiene lesiones ni en la caja torácica ni, sobre todo, en la cabeza ni en el cerebro , añadió.

Groenewegen logró cruzar la meta en primera posición, cayéndose inmediatamente después de pasar la pancarta, aunque posteriormente fue descalificado por los jueces por su peligrosa maniobra, y la victoria de la etapa fue para Jakobsen.

La Unión Ciclista Internacional condenó con firmeza el comportamiento peligroso de Groenewegen, que calificó de inaceptable y anunció que trasladará los hechos a la comisión disciplinaria para pedir sanciones a la altura de la gravedad de la acción .

Varios equipos, entre ellos el Jumbo-Sisma, y corredores, como el español Alejandro Valverde y el italiano Elia Viviani, publicaron mensajes de apoyo a Jakobsen, deseándole una pronta recuperación.