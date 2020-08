En sesión de la Comisión Permanente, el diputado del PRD Jorge Gaviño Ambriz advirtió que el nuevo mecanismo no reúne las características de ser un protocolo, al tiempo que reconoció la omisión en que ha incurrido el Legislativo al no actualizar la Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal, publicado en 2008, con la ley federal en la materia que se expidió el año pasado.

Pretende evitar las acciones violentas y los daños en propiedad ajena, sin limitar la libertad de expresión y con el compromiso de garantizar los derechos humanos, tanto de los manifestantes como del personal policiaco, prensa y público en general .

Por otra parte, la Comisión Permanente, con mayoría de Morena, aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Administración la realización de un análisis para la contratación directa de los trabajadores de limpieza.

Jorge Gaviño dijo que el exhorto es ambiguo al no especificar ni aclarar el tipo de contratación de los trabajadores, cuya paga, actualmente, “es una miseria.