A veces estoy encabronado por cómo llevan sus carreras , admite el ex campeón; los altibajos que han tenido... es complicado. Vamos a ver si Julio retoma su carrera bien. El tiempo será el que dará la respuesta .

Al principio, la idea de hacer una pelea contra Travieso parecía una ocurrencia. La respuesta fue desbordada; lo cual dio origen a la segunda parte, con los mismos resultados. La gente no olvida a su ídolo y quiere verlo otra vez revivir la memoria de aquellos años imbatibles en la década de los 80 y 90.

Pasan los años y la gente no deja de mostrarme afecto , dice conmovido; su cariño nadie me lo quita, eso es lo que me llevaré cuando me muera . Sin embargo, más allá de ese legado, Julio insiste que la afición debe recordar también que vivó una temporada en el infierno. Pero aquí está, jovial y en forma. Eso, asegura, debe notarlo todo mundo, porque sirve como un mensaje.