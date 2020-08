▲ Tears after climax es el sencillo de Fras que se puede escuchar en línea. Foto cortesía de la cantautora

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 4 de agosto de 2020, p. 7

La cantante Cecila Fras se ha adaptado a los tiempos actuales para convertirse en su propia compositora, productora, publicista y creadora de su primer videoclip, del sencillo Tears after climax.

Durante el confinamiento Fras sabe que aunque existen experiencias artísticas irremplazables, ha sido imprescindible hacer uso de las plataformas digitales.

Hace unos días entró al mundo online, con esa canción en plataformas digitales. “Estamos viviendo un periodo de ajuste en el que hemos tenido que entrar a lo digital. Si antes no lo hacías, ahora debes hacerlo, tienes que conocer programas y aplicaciones para exponer tu material como artista independiente.

“La experiencia en vivo –prosiguió– jamás podrá ser superada, entre muchos aspectos, por la interacción con el público, los aplausos, la acústica del recinto y por no tener que depender de la buena o mala calidad de los dispositivos con los que nos escuchan, así como por el ancho de banda de Internet”, sostiene la egresada en canto porla Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cuarentena fácil

Cecilia Fras agrega: En realidad, el confinamiento me ha resultado muy fácil, pues paso mucho tiempo en mi casa, porque como cantautora necesitas muchas horas a solas. También soy cantante en actos en vivo y esto se vino abajo; muchos amigos músicos están siendo afectados porque ahora no perciben nada, en cambio a otros, que trabajan en la docencia, se les ha incrementado la carga de trabajo .