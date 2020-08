Aún emocionada recuerda sus combates al enfrentar dos veces a la campeona mundial brasileña Debora Bezerra. La primera ocasión perdió y se quedó con el bronce en su debut internacional en el US Open en Las Vegas 2019, con el que clasificó a la justa paralímpica. Poco después se desquitó al vencerla en los Juegos Parapanamericanos.

El título en el clasificatorio de Costa Rica confirmó su boleto a Tokio para un deporte que por primera vez está en el programa oficial. La última presea dorada ganada fue hace cinco meses en el Abierto de México, en Puerto Vallarta, al superar a la francesa Laura Schiel, tercer lugar mundial.

Ha sido todo tan rápido que la verdad no me lo esperaba y lo que he dado me dio un impulso de creer en mí. Hace un año estaba en el lugar 32 del mundo y actualmente soy la número ocho , sostiene la licenciada en nutrición que cursa una maestría de administración en línea en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Ayer, el Comité Organizador de la justa paralímpica confirmó el calendario de competencias del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021, el cual consta de 539 encuentros en 22 deportes y 21 sedes.