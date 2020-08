El timonel napolitano, Gennaro Gattuso se presentó en rueda de prensa para hablar del partido de la Liga de Campeones de Europa y, cómo no, también del Barça y Lionel Messi.

Para Jiménez es clave ser ambiciosos. Tenemos que pensar en grande. Si pensamos que queremos estar en la final y ganarla, deberemos ir con esa mentalidad y esfuerzo, así lo podremos lograr; si vamos con la cabeza baja no conseguiremos nada. Sabemos que somos un buen equipo que trabaja bien en conjunto , declaró al portal del club.

Gattuso también habló sobre Insigne, quien se fue lesionado y entre lágrimas en el minuto 82 del partido ante la Lazio, y su presencia en el vital encuentro ante el Barcelona está en duda. Aún no he hablado con el médico. El único que lo ha hecho ha sido Lorenzo y ya lo valoraremos. No sé precisamente qué tiene . Agregó que se le harán pruebas hasta el último instante para definir si podrá alinear.

Finalmente, el timonel puntualizó: Ciertamente queremos escribir una página importante. Vamos a jugar en un campo de alto nivel y queremos estar a la altura. Estamos tratando de hacer algo diferente. En estos desafíos debemos prepararnos para hacer todo y sabemos que si queremos competir con Barcelona, algo tendremos que arriesgar .

La Liga de Europa se reanudará el miércoles con sus octavos de final. Manchester United y Bayer Leverkusen sobresalen dentro de los equipos que disputarán los partidos de vuelta de eliminatorias que quedaron pendientes cuando la pandemia de coronavirus provocó la paralización.

Esos duelos se disputarán en los estadios del conjunto local, y los ganadores de inmediato embarcarán hacia Alemania para participar en el nuevo formato de eliminación directa del torneo. Todos los partidos se celebrarán sin público.

El Getafe de España y el Inter de Milán serán de los primeros equipos que jugarán en los escenarios alemanes, midiéndose el miércoles en Gelsenkirchen. Definirán su cruce de octavos a un solo encuentro debido a que no pudieron disputar la ida en marzo. Lo mismo ocurre con el Sevilla-Roma, pautado para el jueves en Duisburgo.