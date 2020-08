El diputado Nazario Norberto Sánchez, quien propuso la reforma, afirmó que de no respetar las medidas sanitarias se pudiera, incluso, recaer en una responsabilidad penal como señala el artículo 159 del Código Penal local que consagra el delito de peligro de contagio.

Ante la falta de cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad por la pandemia del coronavirus, diputados de Morena en el Congreso local propondrán una reforma a la Ley de Cultura Cívica para sancionar a quienes no porten cubrebocas.

Sostuvo que el objetivo de su iniciativa es apoyar las medidas propuestas por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para reducir los contagios de Covid-19. Así como respaldar a los empresarios y comerciantes para que impongan a sus clientes la obligación de cumplir con las medidas sanitarias.

“El número de contagios no ha cedido debido a que no se han aplicado 100 por ciento las medidas sanitarias para mitigar el coronavirus. Es decir, que quienes habitamos y transitamos en la Ciudad de México no hemos coadyuvado a resolver este grave problema de salud pública.

Es cuestión de cultura cívica cumplir con el autocuidado y con estas obligaciones que limitan al coronavirus o cualquier otra enfermedad , dijo el morenista.

Insistió en que muchos ciudadanos no cumplen con las medidas sanitarias, pese a la solicitud de dueños, encargados y gerentes de establecimientos, lo que resulta en acciones que afectan directamente la tranquilidad de las personas.