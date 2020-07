Cuando el torneo italiano fue suspendido en marzo por la pandemia del coronavirus, la Juve era líder, pero con apenas un punto de ventaja sobre una Lazio que parecía imparable.

Pero tras la reanudación, a mediados de junio, la debilidad de la Lazio ayudó mucho a que los bianconeri pudieran coronarse, pese a unos resultados irregulares y tras perder la final de la Copa de Italia ante el Nápoles.

El camino de Sarri rumbo al Scudetto ha sido especialmente largo, desde que tuvo su primer trabajo como entrenador en Stia, un equipo de la octava división, en 1990.

Procede de una familia obrera, con un padre trabajador de la construcción, pero él pudo hacer carrera durante muchos años en la Banca Monte dei Paschi de Siena, que le permitió viajar, y compaginó esta labor con la de entrenador en clubes modestos.

Sin reproches para Sarri

“Me enfada cuando dicen que en Italia no he ganado nada. He logrado ocho ascensos de una división a otra. Puede ser algo pequeño comparado con la Champions y el Scudetto, pero no es fácil”, reivindicaba en el pasado cuando le recriminaban su falta de grandes títulos en su país. Hoy nadie le puede reprochar nada.

Ganar es difícil y este club lleva triunfando desde hace muchos años. Cada vez es más complicado. En el deporte no hay nada conseguido de antemano y no es sencillo mantenerse a este nivel , declaró Sarri tras coronarse este domingo.

A primera hora, un triplete acercó a Ciro Immobile a tan sólo tres goles de rebasar el récord de anotaciones del argentino Gonzalo Higuaín –hizo 36 para el Nápoles en la campaña 2015-16– en una sola temporada de la Serie A.

Immobile marcó dos goles de penal y otro con una magnífica definición en la vapuleada de la Lazio de 5-1 sobre el local Hellas Verona. El delantero de 30 años ahora suma 34 dianas en 34 partidos, tres más que Cristiano Ronaldo en la cima de la tabla de cañoneros.

Con información de Ap y Afp