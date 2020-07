La decisión de nombrar a las fuerzas armadas como administradoras de los puertos y aduanas del país es un acto inconstitucional y contraproducente, pues no hay evidencia empírica real de que los militares sean menos corruptos que los funcionarios civiles, además de que si los uniformados se concentran demasiado en la búsqueda de mercancías ilegales, el resto de las operaciones comerciales se vería entorpecido, alertaron activistas y académicos.

A lo anterior se suma el hecho de que si los militares clasifican sus actividades en aduanas y puertos como temas de seguridad nacional , ello implicará que reserven gran cantidad de información y, por ende, tendremos una administración muy opaca. Cuando el Ejército controla un presupuesto grande, se vuelve un hoyo negro .

Por su parte, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que otorgar nuevas atribuciones a las fuerzas armadas ajenas a la disciplina militar es una nueva violación al artículo 129 constitucional , además de prestarse a que casi toda la información se clasifique y exista elevado grado de opacidad.