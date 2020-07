Afp

Periódico La Jornada

Sábado 25 de julio de 2020, p. 6

Londres. Los abogados de Johnny Depp mostraron ayer, en el juicio por difamación contra el rotativo The Sun, un video de un informante anónimo para intentar probar que Amber Heard, ex esposa del actor, tenía un comportamiento violento.

El video, sin fecha, muestra a la hermana de Amber, Whitney, charlando con un grupo de mujeres en una piscina.