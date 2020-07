No obstante, apuntó que las reglas deben ser claras y la Liga Mx debe dar a conocer cuál es el número de infectados por club que considerará para aplazar partidos. Hay un alto grado de contagios, ¿hasta con cuántos infectados se te permitirá participar en el siguiente duelo? Si hay 10 positivos, se debe suspender, pero si hay dos, se puede subsanar el tema. No lo tenemos claro y deberíamos saberlo para tener un control .

Pese a la situación y los casos de coronavirus detectados en días recientes en varios clubes, ase-guró que La Máquina está lista para comenzar la temporada y si se decide aplazar la primera jornada o recorrer el torneo será decisión de la Liga, ellos buscan lo mejor pa-ra todos y no creo que estén dispuestos a arriesgarnos .

Si vemos la cantidad de contagios y decesos en el país sería imposible que se jugara futbol o se realizara cualquier otro acto en grupo, no sería lo adecuado, pero entiendo que la maquinaria de la economía tiene que empezar a funcionar. Se debe reactivar no sólo el balompié, muchas otras industrias también, por eso comprendo las circunstancias , señaló.

El retorno a las canchas en medio de la pandemia de Covid-19 no deja convencido al timonel de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, quien dijo que el inicio del Guardianes 2020 este fin de semana es por un te-ma económico y la salud no ha sido tomada muy en cuenta , aunque aceptará las decisiones de la Liga Mx.

▲ El timonel de Cruz Azul dijo que los jugadores se cuidan y son disciplinados, pero tienen preocupación por contagiar a sus familiares. Foto Jam Media

Es complicado con las pruebas de PCR, porque tardan dos días en dar los resultados y si tienes partido afecta, que es lo que pasó con Chivas (en la final de la Copa por México), los diagnósticos los tuvimos después del encuentro, ahí está la problemática .

El entrenador sostuvo que tanto los jugadores como el cuerpo técnico no tenemos temor porque somos saludables . Sin embargo, aceptó que existe preocupación por las personas con quienes conviven en su entorno fuera del futbol.

Lo más importante es la familia, algunos tienen en casa adultos mayores, esa es la problemática, que no nos queremos contagiar para evitar transmitir el virus a alguien que no está bien físicamente o de salud. Hasta ahora, en el club todos los positivos han sido asintomáticos, pero hay jugadores que acaban de ser papás , indicó.

Siboldi hizo énfasis en que la disciplina será clave para evitar contagios, pero aun cuando los jugadores o integrantes del plantel sigan con rigor las medidas de precaución, existe el riesgo de ser infectado.