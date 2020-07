Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 24 de julio de 2020, p. 9

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, dijo que no es necesario retrasar el inicio del torneo Guardianes 2020, aunque consideró apropiado aplazar los partidos de los clubes que han detectado casos de Covid-19. No obstante, señaló que la Liga Mx se va a tener que suspender si no se toma en serio el protocolo de seguridad sanitaria .

Desde una perspectiva de salud, la Liga Mx está tomando buenas decisiones , afirmó el funcionario y destacó que aun cuando haya casos de contagios en algunos planteles, se pueden disputar las jornadas del certamen.

Si son tres, cuatro o cinco equipos de 18 planteles, aún quedan 12 o 13 que pueden llevar a cabo su actividad, los clubes afectados suspenden el partido de esa jornada y lo podrían realizar a media semana, una vez que se cumplan los plazos de aislamiento , dijo en entrevista con La Jornada.

También hay muchos futbolistas en todos los equipos que se pueden sustituir por jóvenes, quienes podrían jugar regularmente, hay opciones , sostuvo.

Las palabras de Cortés llegan luego de que la Liga Mx decidió aplazar, a causa de un brote de coronavirus, el duelo entre San Luis y Ciudad Juárez, que abriría el jueves el torneo Guardianes 2020, así como el partido de Mazatlán contra Puebla, que se llevaría a cabo este viernes.

Las suspensiones les afectan mucho a los equipos, porque tienen preparada una logística, la transmisión en televisión, eso cuesta; así como el cuidado de los jugadores y el traslado del club visitante.

Cortés Alcalá detalló que pese a que la mayoría del país se encuentra en color rojo del semáforo epidemiológico, se consideraron varios criterios para aprobar la realización de partidos. Para la protección del colectivo, que son los aficionados, los duelos deben ser a puerta cerrada. Pero los equipos son dos grupos pequeños que se tienen en vigilancia constante por parte de sus directivos, están bien localizados, se sabe con quién viven y si hay un contagio se puede rastrear fácilmente a los infectados dentro del plantel , indicó.

No obstante, aceptó que para una mayor efectividad en el protocolo sanitario, se debe apelar a la honestidad de las personas para estar seguros de que solamente van de casa al trabajo y viceversa, que no hay un mayor contacto con la gente para evitar el riesgo de contagios .