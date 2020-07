Sobre dirigir, asegura que es como dar una fiesta; te tienes que mezclar y te tiene que gustar la gente. Si no te agradan actores, cineastas o productores, no es fácil. También es agotador, pocos se dan cuenta de cuán cansado puede ser .

En Vietnam, Oliver tuvo contacto por primera vez con afroestadunidenses. En el entorno donde creció los negros eran mal vistos, por lo que incluso les temía, pero en las trincheras fueron las personas con quienes prefería estar. Con ellos, Stone escuchaba música soul y fumaba mariguana; eran los únicos que me permitían sentirme como humano. Había cierta ternura, una feminidad. No podías conseguir eso en la infantería. También había mucha gente blanca que era dura, del sur. Algunos eran racistas, no sólo con los vietnamitas, a quienes odiaban, sino también en las filas , relató el director.

A pesar de su éxito como realizador, Oliver Stone siempre ha tenido deseos de escribir, dicotomía que él mismo considera proviene de la personalidad de sus padres. Su madre, de origen francés, era sensible, sociable y cariñosa; su padre, ex militar y corredor de bolsa estadunidense, era pragmático y solitario.

Para el actor nominado al Óscar Ethan Hawke se trata de un libro lleno de amor , en el que el cineasta asoma un lado sensible, casi contrario al tono duro que caracteriza muchas de sus cintas. Hawke conversó anoche por streaming con Oliver Stone.

La fotografía de un joven Oliver Stone tomada durante su última misión en Vietnam ilustra la portada de Chasing the Light, autobiografía del director, publicada la semana pasada, en la cual narra sus primeros 40 años de vida. Se incluyen, entre otros temas, su infancia en Nueva York, la separación de sus padres, su paso por el ejército y algunas de sus experiencias fílmicas.

El cine y la escritura, dos mundos distintos

Al mismo tiempo, en su labor como escritor, Stone necesita estar solo. No puedo trabajar en un ambiente así, son dos lados distintos, uno es depresivo y solitario, y el otro es social y amistoso, y yo voy y vengo , explicó.

Escribir sus memorias le ha ayudado a descubrir mucho sobre él mismo y sus contradicciones. Considera que una de las luchas más grandes para los seres humanos es cómo lidiamos con nosotros mismos, cómo nos convertimos en la persona que podemos ser .

Ante la pregunta del público sobre la cinta de la que se siente más orgulloso, Stone mencionó JFK, debido al impacto que tuvo y al debate desatado por la historia en su momento. También habló de Pelotón, pues propuso un ángulo distinto sobre la guerra de Vietnam, dijo.

A sus 73 años, Oliver Stone también afirmó que no se siente con ánimo de hacer más películas, al menos no de ficción. Creo que hay cintas maravillosas que ya no necesitan mi aporte .

Sin ocultar su cansancio, el director asegura ya no tengo el fuego en el corazón . Stone, sin embargo, aún ve cine. Actualmente, por influencia de su esposa, ve muchos filmes coreanos y también ha disfrutado de entregas como Joker, Parasite, Uncut Gems, The Report y Da 5 Bloods.

Además de escribir, ha estado trabajando en dos documentales. Uno sobre energías limpias, y otro que continúa con el planteamiento de JFK, donde se explora la posibilidad de que el asesinato del presidente John F. Kennedy haya sido provocado por un grupo de gente poderosa.