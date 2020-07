De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de julio de 2020, p. 7

En medio de cantos de sin justicia no hay paz , en las recientes protestas de Londres por el movimiento Black Lives Matter, surgió el video de una canción entre un grupo de manifestantes. El tema My Block es del rapero londinense Che Lingo y sus letras son un ataque a la brutalidad policial en Reino Unido.

Manifestantes vestían playeras con la frase Black don’t mean illegal (negro no significa ilegal), de la canción de Lingo. Aunque el rapero nunca tuvo la intención de hacer la banda sonora de uno de los movimientos sociales más grandes de la década, tuiteó “ver videos con My Block en las protestas es un sentimiento indescriptible”.

Lingo perdió a su abuela en abril por Covid-19, pero se unió a las manifestaciones. Ni siquiera me importó la pandemia, estas protestas son importantes , dijo a The Independent. Sabía que tenía que ir y caminar con mi pueblo. Estamos protestando porque la gente que no debería morir está muriendo .

Desde su aparición en 2017, Che Lingo, además de haber unido géneros como el R&B, el grime y el hip-hop, ha explorado temas como el colorismo, la duda, las redes sociales o el romance millenial, en las que deja ver sabiduría e inteligencia emocional más allá de sus 28 años.

My Block habla sobre su amigo Julian Cole, estudiante de ciencias del deporte y futbolista semiprofesional a quien a los 19 años la policía dejó paralizado y con daño cerebral después de ser arrestado afuera de un club nocturno en Bedford.

Frustración en carne propia