De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 20 de julio de 2020, p. a11

Marc Geiger, uno de los fundadores de Lollapalooza y representante de artistas como Jane’s Addiction, BB King, Pixies, The Smiths, Cocteau Twins o New Order, predice que no habrá festivales ni grandes conciertos a la vieja usanza hasta 2022, según declaraciones al blog Bob Lefsetz Podcast.

Afirma que las citas musicales masivas seguirán afectadas hasta que la pandemia del coronavirus esté completamente controlada.

“En mi humilde opinión, será hasta 2022… Llevará mucho tiempo antes. Es mi instinto, esto va a llevar un tiempo porque las actividades superdifusoras, como deportes, espectáculos o festivales no van a funcionar demasiado bien mientras el virus esté presente.”