▲ El monoplaza de Sergio Pérez (segundo auto rosa) patinó en la arrancada y perdió posiciones que no pudo recuperar. Foto Ap

Era algo disparatado imaginarse que esto pudiera ser realidad. Recuerdo ver a Michael en la televisión ganar todas sus carreras , dijo el británico. Me estoy acercando a su cantidad de victorias, lo que sólo me sirve para recordar el dominio y la excelencia que mantuvo por tanto tiempo. Entiendo la presión con la que debía lidiar. Es algo muy admirable .

Verstappen, por su parte, manejó soberbiamente y se llevó las palmas como el piloto del día. Red Bull apenas logró tener listo el monoplaza del holandés para el arranque de la carrera. Sus mecánicos solucionaron el problema en 15 minutos, cambiando el alerón y reparando el tren delantero izquierdo, que se habían dañado al chocar con una barrera de seguridad.

Su compañero tailandés Alexander Albon llegó en el quinto lugar. Las Panteras rosas de Racing Point, que salían desde la segunda línea, se mostraron menos eficaces que en la clasificación. El canadiense Lance Stroll fue cuarto y el mexicano Sergio Pérez, séptimo.

Los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc quedaron sexto y undécimo, respectivamente, y el español Carlos Sainz (McLaren) alcanzó el noveno puesto.

En los preámbulos de la carrera y como se planea hacer toda la temporada, Hamilton y otros 15 pilotos volvieron a poner una rodilla en el suelo como gesto contra el racismo. El resto se mantenía de pie.