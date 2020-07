Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 20 de julio de 2020, p. 3

Pese a la pandemia de coronavirus, no se puede permitir que el futbol femenil sufra un retroceso, señaló la chilena Camila García, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), al indicar que se debe hacer un análisis de la participación de las mujeres en el balompié e impulsar su desarrollo en todas las confederaciones.

Hay gran incertidumbre en el mundo y las mujeres son las más vulnerables en las ligas. Estamos en un medio tiempo del futbol y es una oportunidad para ver qué podemos hacer con el fin de que esta industria funcione de manera más eficiente. Debemos reflexionar y ser innovadores en cómo tratamos al balompié femenil , dijo García en entrevista telefónica.

Las jugadoras no son la prioridad de muchos dirigentes, pero hay que hacer lo posible para no dar pasos atrás, porque en los últimos dos años el futbol femenil tuvo un crecimiento importante, esta pandemia no puede afectar en ese sentido , agregó.

Aún debe enfrentar varios aspectos para consolidarse y dar seguridad a las integrantes, indicó García, al destacar que existe un déficit en la estabilidad laboral de las mujeres en el balompié.