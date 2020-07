La selección está encabezada por Deseando amar (In the Mood for Love) (2000), de Wong Kar-wai, que cumple 20 años. También se encuentran las versiones restauradas de Al final de la escapada (1960), de Godard, y La aventura (1960), de Antonioni. De Fellini, en el centenario de su nacimiento, se proyectarán La Strada (1956) y Luces de Varieté' (1950).