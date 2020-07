Ana Mónica Rodríguez

Ni en época de pandemia Enrique Guzmán se detiene y adaptarse a las plataformas digitales significa un nuevo aprendizaje.

Siempre he tenido ese sentimiento de no parar y hacer algo , afirmó el cantante, quien con orquesta en vivo desde el Centro Cultural Teatro 1 ofrecerá, por streaming, Concierto a la carta, el 29 de agosto a las 20 horas.

Pionero del rocanrol, con una trayectoria de más de 60 años, el intérprete señaló que no es asiduo a escuchar propuestas nuevas en este género; es un vicio mío, porque muchas cosas recientes no las entiendo; es decir, me vuelve a salir del corazón el rock real, verdadero, el que yo conozco .

Luego de recordar su época de galán, sus noviazgos o andanzas, el cantante descartó ahondar en los problemas entre su hija Alejandra y su nieta Frida Sofía, porque prefiere ignorar aspectos que no abonan a su vida; ahora está enfocado en adaptarse a otra forma de trabajar, de manera virtual.

Es cierto que mi vida está llena de personajes de la vida real y de la inventada, como todos , afirmó en conferencia de prensa vía Zoom.

En el espectáculo Concierto a la carta, Guzmán promete complacer a sus seguidores, que tendrán que enviar un emotivo y convincente mensaje a las redes del intérprete para que éste decida cuáles serán las canciones que se escucharán en esa nostálgica y romántica velada. Lo que escriban será determinante; podrán ser anécdotas, recuerdos o emociones los que vibren al cantante para ser tomados en cuenta.

Explicó que el concierto se dividirá en dos partes: “una en la que cantaré con los músicos en vivo y otra será en una salita encabezada por un moderador –le gustaría que fuera Verónica Castro, pero aún no se lo pide– que dirija el chat” interactivo.